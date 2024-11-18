Рішення США зняти обмеження на далекобійні удари стосуються лише Курської області, - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден зняв обмеження на використання Україною ракет дальнього радіуса дії лише в межах Курської області Російської Федерації (РФ). Відповідне рішення було ухвалено близько трьох днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS .

Як пояснює джерело видання, рішення було ухвалено для того, щоб утримати Північну Корею від відправки ще більшої кількості військ до Росії для війни проти України.

"Американські чиновники сподіваються, що якщо північнокорейські війська в Курську зазнають удару, Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до Росії, і російська контратака в Курську провалиться", - додає AXIOS.

Тим часом заступник директора російської програми Фундації “На захист демократії” (FDD) з питань Росії Джон Харді переконаний у тому, що дозвіл на застосування далекобійного озброєння не повинен обмежуватись лише Курською областю, оскільки ураження високопріоритетних цілей по усій території РФ може поставити Київ у кращу позицію під час потенційних переговорів. Зокрема це може примусити Москву до мораторію на удари по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури.

Дозвіл США на далекобійні удари

Зазначимо, що Україна протягом останніх місяців неодноразово зверталася до Сполучених Штатів та інших союзників із проханням дозволити використання їхнього озброєння для ударів по об'єктах російської армії, які знаходяться на значній відстані від кордонів України. Однак раніше Вашингтон досить обережно ставився до таких ініціатив.

Вчора, 17 листопада, західні медіа повідомили, що адміністрація президента США Байдена дала дозвіл Україні застосовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

Слідом за США схожі дозволи надали Франція та Велика Британія. Більш детальну інформацію про це можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

Як пише Reuters, Україна може завдати ударів ракетами великої дальності ATACMS по території Росії вже найближчим часом.