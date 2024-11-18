Фразу о том, что Британия и Франция позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow, было заменено на то, что "в канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон (президент Франции, - ред.) высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года".

В том же числе на публикации стоит пометка «обновлено».

Удары вглубь России

В течение последних месяцев Украина неоднократно обращалась к Соединенным Штатам Америки и другим партнерам с просьбой предоставить разрешение на использование их вооружения для ударов по объектам российской армии, которые находятся глубоко на территории России. Ранее администрация США относилась к таким инициативам осторожно.

Тем не менее, 17 ноября западные СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена разрешила Украине применять дальнобойное американское вооружение для таких операций.

Как сообщает Reuters, Украина может использовать ракеты большой дальности ATACMS для атак на территории России уже в ближайшее время.

Между тем AXIOS пишет, что разрешение со стороны США касается только Курской области. Якобы поражение солдат Северной Кореи должно заставить удержать Пхеньян от отправки еще большего количества войск в Россию.