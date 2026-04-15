Лазівку для нафти з РФ закривають: у Трампа зробили заяву про санкції

Позиція Міністерства енергетики

Як пише видання, за словами Кріса Райта, Вашингтон не планує надавати нові винятки з санкційного режиму. Раніше Міністерство фінансів США тимчасово дозволяло продаж російської сирої нафти, що застрягла на танкерах у морі через збої в постачаннях.

"Це була широка відстрочка. Я не думаю, що ви побачити її продовженою", - підкреслив Райт під час заходу Wall Street Journal.

Термін дії попереднього дозволу на продаж російської сировини закінчився 11 квітня.

Окремий дозвіл, що стосується іранської нафти та нафтохімічної продукції, втрачає чинність 19 квітня.

Ситуація на світовому ринку

Рішення ухвалюється на тлі значного зростання цін на енергоносії. З початку війни ціни на нафту зросли більш ніж на 30%, що спровокувало подорожчання бензину та авіаційного палива.

Ситуацію ускладнює морська блокада Ормузької протоки, запроваджена Дональдом Трампом після провалу переговорів з Іраном.

Через цей шлях проходить п'ята частина світових обсягів нафти, і його закриття спричинило масштабний зрив ринкових постачань.