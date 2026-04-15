Лазейку для нефти из РФ закрывают: у Трампа сделали заявление о санкциях

Позиция Министерства энергетики

Как пишет издание, по словам Криса Райта, Вашингтон не планирует предоставлять новые исключения из санкционного режима. Ранее Министерство финансов США временно разрешало продажу российской сырой нефти, застрявшей на танкерах в море из-за сбоев в поставках.

"Это была широкая отсрочка. Я не думаю, что вы увидите ее продленной", - подчеркнул Райт во время мероприятия Wall Street Journal.

Срок действия предыдущего разрешения на продажу российского сырья истек 11 апреля.

Отдельное разрешение, касающееся иранской нефти и нефтехимической продукции, теряет силу 19 апреля.

Ситуация на мировом рынке

Решение принимается на фоне значительного роста цен на энергоносители. С начала войны цены на нефть выросли более чем на 30%, что спровоцировало подорожание бензина и авиационного топлива.

Ситуацию осложняет морская блокада Ормузского пролива, введенная Дональдом Трампом после провала переговоров с Ираном.

Через этот путь проходит пятая часть мировых объемов нефти, и его закрытие повлекло масштабный срыв рыночных поставок.