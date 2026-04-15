Лазейку для нефти из РФ закрывают: у Трампа сделали заявление о санкциях

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли продлит действие специальных разрешений на покупку подсанкционной российской нефти, несмотря на давление из-за высоких цен на топливо.
Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, по словам Криса Райта, Вашингтон не планирует предоставлять новые исключения из санкционного режима. Ранее Министерство финансов США временно разрешало продажу российской сырой нефти, застрявшей на танкерах в море из-за сбоев в поставках.
"Это была широкая отсрочка. Я не думаю, что вы увидите ее продленной", - подчеркнул Райт во время мероприятия Wall Street Journal.
Срок действия предыдущего разрешения на продажу российского сырья истек 11 апреля.
Отдельное разрешение, касающееся иранской нефти и нефтехимической продукции, теряет силу 19 апреля.
Решение принимается на фоне значительного роста цен на энергоносители. С начала войны цены на нефть выросли более чем на 30%, что спровоцировало подорожание бензина и авиационного топлива.
Ситуацию осложняет морская блокада Ормузского пролива, введенная Дональдом Трампом после провала переговоров с Ираном.
Через этот путь проходит пятая часть мировых объемов нефти, и его закрытие повлекло масштабный срыв рыночных поставок.
Напомним, ранее цены на российскую нефть в марте и апреле продемонстрировали рекордный рост. Главной причиной подорожания стал конфликт на Ближнем Востоке, который спровоцировал дефицит сырья на мировом рынке.
Также РБК-Украина писало, что в администрации Дональда Трампа рассматривали возможность продления специальных исключений для покупки нефти из РФ, чтобы стабилизировать внутренние цены на топливо в Соединенных Штатах.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас нет никаких поводов для ослабления санкционного давления на агрессора. По словам главы государства, любые шаги навстречу Кремлю только помогают финансировать войну против Украины.