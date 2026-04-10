Лазерна зброя на "Рамштайні"? В Міноборони заінтригували заявою

Лазерна зброя в Україні

Зазначимо, ще у квітні минулого року в Україні вперше представили лазерну зброю "Тризуб". Тоді зазначалося, що установка здатна знищувати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5000 метрів.

При цьому ще в грудні минулого року тодішній командувач СБС Вадим Сухаревський розповідав, що Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Тоді він наголосив, що вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.

Пізніше в ЗСУ розповіли про випробування нової лазерної зброї. Примітним стало те, що дана установка може розплавляти метал.