Лазерное оружие на "Рамштайне"? В Минобороны заинтриговали заявлением

Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются лазерного оружия. Обсуждение пройдет в рамках очередного заседания формата "Рамштайн".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
"Украина и Германия готовят ряд совместных проектов для реализации уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь о совместных проектах идет о следующих направлениях:
"Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия", - добавили в министерстве.
Министр обороны Украины Михаил Федоров позже также отдельно отметил, что среди проектов, которые планируется реализовать вместе с Германией - лазерное оружие.
"Также развиваем сотрудничество в инновационных направлениях, в частности в проектах, связанных с лазерными технологиями", - написал он.
Отдельно напомним, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.
Отметим, еще в апреле прошлого года в Украине впервые представили лазерное оружие "Тризуб". Тогда отмечалось, что установка способна уничтожать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5000 метров.
При этом еще в декабре прошлого года тогдашний командующий СБС Вадим Сухаревский рассказывал, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Тогда он подчеркнул, что оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.
Позже в ВСУ рассказали об испытаниях нового лазерного оружия. Примечательным стало то, что данная установка может расплавлять металл.