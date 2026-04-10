Лазерное оружие на "Рамштайне"? В Минобороны заинтриговали заявлением

"Украина и Германия готовят ряд совместных проектов для реализации уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь о совместных проектах идет о следующих направлениях:

значительное усиление систем противовоздушной обороны;

дополнительное финансирование направления производства deep-strike и middle-strike дронов;

развитие совместных технологических решений.

"Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия", - добавили в министерстве.

Министр обороны Украины Михаил Федоров позже также отдельно отметил, что среди проектов, которые планируется реализовать вместе с Германией - лазерное оружие.

"Также развиваем сотрудничество в инновационных направлениях, в частности в проектах, связанных с лазерными технологиями", - написал он.

Отдельно напомним, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.