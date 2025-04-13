Нищить дрони за 5 км. Україна вперше показала новітню лазерну зброю "Тризуб"

В Україні вперше представлено лазерну зброю "Тризуб". Установка здатна знищувати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5000 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео випробувань, яке оприлюднив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

Відео було оприлюднено під час конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК".

Заявлено, що український лазер може знищувати:

ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3000 м

вертольоти, літаки та розвідувальні дрони - на відстані до 5000 м.

Окрім того, як виявилось, лазер можна використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків на дистанції до 10 000 м.

Під час випробувань також було показано роботу по наземній мішені й використання лазера для засліплення камери оптоволоконного FPV-дрона.

Судячи з опублікованого відео, хоча лазерний комплекс оснащений оптико-електронною станцією, однак наведення на ціль здійснюється вручну за допомогою джойстика, а не в автоматичному режимі. Проте, схоже що, комплекс все ще знаходиться на стадії функціонального прототипу, тому, ймовірно, ця функція буде додана пізніше.