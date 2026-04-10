Главная » Новости » Война в Украине

Лазерное оружие на "Рамштайне"? В Минобороны заинтриговали заявлением

23:28 10.04.2026 Пт
Одна из стран НАТО готова сотрудничать с Украиной в создании лазерного вооружения
aimg Антон Корж
Лазерное оружие на "Рамштайне"? В Минобороны заинтриговали заявлением Иллюстративное фото: лазерная противовоздушная установка (Defence Express)

Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются лазерного оружия. Обсуждение пройдет в рамках очередного заседания формата "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

"Украина и Германия готовят ряд совместных проектов для реализации уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь о совместных проектах идет о следующих направлениях:

  • значительное усиление систем противовоздушной обороны;
  • дополнительное финансирование направления производства deep-strike и middle-strike дронов;
  • развитие совместных технологических решений.

"Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия", - добавили в министерстве.

Министр обороны Украины Михаил Федоров позже также отдельно отметил, что среди проектов, которые планируется реализовать вместе с Германией - лазерное оружие.

"Также развиваем сотрудничество в инновационных направлениях, в частности в проектах, связанных с лазерными технологиями", - написал он.

Отдельно напомним, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.

Лазерное оружие в Украине

Отметим, еще в апреле прошлого года в Украине впервые представили лазерное оружие "Тризуб". Тогда отмечалось, что установка способна уничтожать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5000 метров.

При этом еще в декабре прошлого года тогдашний командующий СБС Вадим Сухаревский рассказывал, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Тогда он подчеркнул, что оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.

Позже в ВСУ рассказали об испытаниях нового лазерного оружия. Примечательным стало то, что данная установка может расплавлять металл.

