Лайфхаки в дорогу. Що робити, якщо на потрібну дату нема квитків на "Укрзалізницю"

Відстеження квитків і автовикуп у застосунку

Якщо на потрібну дату і час нема квитків на потяг, то можна підключити сповіщення та відстежувати вільні місця. Для цього у мобільному застосунку "Укрзалізниці" потрібно скористатись пошуком квитків, як зазвичай і на екрані з результатами натиснути "Відстежувати вільні місця".

Далі слід вибрати необхідний потяг і тип вагона (купе, плацкарт чи люкс) і "підключити сповіщення". Після цього при появі квитків надходитимуть повідомлення й людина зможе їх придбати.

Також "Укрзалізниця" надає можливість автоматично викупити квиток, ще до його появи. Для цього також у застосунку потрібно вибрати необхідний потяг, система оплату одразу зніме із підв'язаної банківської картки і купить квиток автоматично, як тільки він з'явиться. При цьому людина може у будь-який час скасувати заявку і гроші їй повернуться без комісії.

Важливо, що мобільному застосунку УЗ потрібно буде пройти верифікацію через "Дію". Варто врахувати, що відстежувати квитки й автоматично їх купувати через застосунок не можна на потяг Київ-Відень та Київ-Варшава (окрім інтерсіті).

Потрібні квитки можна відстежувати у додатку (скриншот сайту "Укрзалізниці")

Пошук квитків із пересадками

Якщо не маєте можливості чекати на появу квитків через функцію "відстеження" чи автовикупу, то можна розглянути варіант мандрівки із пересадкою. Для цього при пошуку потягів зліва угорі слід вибрати опцію "з пересадками".

Варто врахувати, що мандрівка із пересадками зазвичай довша. Інтервал між потягами може тривати від кількох хвилин до кількох годин. Разом із цим іноді поїздка з пересадками вийде дешевше, якщо на прямий номер доступні лише люкс чи купе.

Варто при пошуку квитків вибирати опцію "з пересадками" (скриншот сайту "Укрзалізниці")

Купівля квитків до сусідніх станцій

"Укрзалізниця" виділяє для продажу на кожен напрям певну кількість квитків. Якщо за вашим напрямком вільних місць нема, то при пошуку можна вибрати найближчу наступну станцію після вашого пункту призначення, але по факту вийти там, де вам треба.

Наприклад, якщо треба до Львова, то можна вибрати у пошуку Трускавець, який відносно недалеко, і перевірити наявність квитків туди. Головне переконайтеся, що конкретний потяг точно проходить через вашу станцію. Так дорога обійдеться трішки дорожче, зате ви доберетесь до потрібного місця.

Ще одним варіантом пошуку квитків є перевірка місць на нічні потяги. Деякі рейси відправляються після півночі, тому варто шукати потяги на дату прибуття і дату, що їй передує.

Додамо також, що варто купувати квитки завчасно, вони надходять у продаж о 9 ранку за 20 днів до дати відправляння за внутрішніми напрямками, а також на всі міжнародні, окрім молдавського - туди продаж стартує о 8 ранку за 30 днів до відправлення.