"Укрзалізниця" продаватиме квитки для військовослужбовців по-новому: що змінилося

Військові зможуть купувати залізничні квитки зі спецрезерву через смартфон. Це стало можливим після впровадження сервісу підтримки військових "Плюси" від "Армія+".

У компанії зазначають, що відтепер через мобільний застосунок "Армія+" військові можуть купувати до 4 квитків за один раз на поїзди, що курсують до/з міст поблизу зон бойових дій. Квитки зі спецрезерву доступні для придбання у період від 5 днів до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли звичайні місця вже розкуплені.

Після оформлення квитка необхідно надіслати його на власну електронну пошту або зробити скріншот, адже з міркувань безпеки він не зберігається у застосунку. Також для зручності в "Армія+" відображаються всі доступні місця на обрані рейси.

Сервіс бронювання квитків за посиланням services.uz.gov.ua/military продовжить працювати паралельно.