"Укрзалізниця" продаватиме квитки для військовослужбовців по-новому: що змінилося
Військові зможуть купувати залізничні квитки зі спецрезерву через смартфон. Це стало можливим після впровадження сервісу підтримки військових "Плюси" від "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії зазначають, що відтепер через мобільний застосунок "Армія+" військові можуть купувати до 4 квитків за один раз на поїзди, що курсують до/з міст поблизу зон бойових дій. Квитки зі спецрезерву доступні для придбання у період від 5 днів до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли звичайні місця вже розкуплені.
Після оформлення квитка необхідно надіслати його на власну електронну пошту або зробити скріншот, адже з міркувань безпеки він не зберігається у застосунку. Також для зручності в "Армія+" відображаються всі доступні місця на обрані рейси.
Сервіс бронювання квитків за посиланням services.uz.gov.ua/military продовжить працювати паралельно.
Нагадаємо, у застосунку "Армія+" стартувала програма "Плюси", яка надає українським захисникам низку привілеїв у повсякденному житті. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, програма створена на основі співпраці з бізнесом і вже доступна для 500 тисяч користувачів. Зокрема, "Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків для військових, а "Укрнафта" надає знижки на пальне та 30% на меню АЗК.
Програмою можуть скористатися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.
Обіцяють, що з часом до ініціативи долучатимуться інші національні бізнеси, а перелік переваг для військових розширюватиметься, зокрема включаючи знижки на послуги та пріоритетний доступ до культурних заходів.
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