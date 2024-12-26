Ще плюс 4000 місць. УЗ збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на свята

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Скільки вагонів і на яких маршрутах додає УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що для того, аби забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додають 52 вагони до поїздів по всій країні.

Зазначається, що одразу 5 вагонів додають до складу поїзда №79/80 сполученням "Львів - Київ - Дніпро".

Крім того, вагони додано до складу поїздів:

№81/82 "Київ - Ужгород"

№95/96 "Київ - Рахів"

№39/40 "Запоріжжя - Солотвино"

№127/128 "Запоріжжя - Львів"

№121/122 "Миколаїв - Київ" та низки інших

В УЗ наголосили, що в цілому це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках (для пасажирів по всій країні).

"Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп", - додали в акціонерному товаристві.

Уточнюється, що до Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)