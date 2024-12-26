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Ще плюс 4000 місць. УЗ збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на свята

Четвер 26 грудня 2024 15:06
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Ще плюс 4000 місць. УЗ збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на свята УЗ поповнює склади деяких поїздів додатковими вагонами (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У передноворічний період "Укрзалізниця" поповнює склади популярних серед українців поїздів додатковими вагонами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Скільки вагонів і на яких маршрутах додає УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що для того, аби забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додають 52 вагони до поїздів по всій країні.

Зазначається, що одразу 5 вагонів додають до складу поїзда №79/80 сполученням "Львів - Київ - Дніпро".

Крім того, вагони додано до складу поїздів:

  • №81/82 "Київ - Ужгород"
  • №95/96 "Київ - Рахів"
  • №39/40 "Запоріжжя - Солотвино"
  • №127/128 "Запоріжжя - Львів"
  • №121/122 "Миколаїв - Київ" та низки інших

В УЗ наголосили, що в цілому це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках (для пасажирів по всій країні).

"Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп", - додали в акціонерному товаристві.

Уточнюється, що до Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.

Ще плюс 4000 місць. УЗ збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на святаЩе плюс 4000 місць. УЗ збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на свята

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як купити квитки УЗ

В цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. У веб-версії сервісу доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

Спершу новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі, тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів. 2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

Нещодавно стало відомо про запуск у застосунку "Армія+" нової програми "Плюси". Вона, зокрема, пропонує спеціальний резерв квитків "Укрзалізниці" для військових.

Читайте також, про які безкоштовні послуги у поїздах УЗ мало хто знає.

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