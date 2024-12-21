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УЗ оновила залізничні квитки: що змінилося

Субота 21 грудня 2024 18:39
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УЗ оновила залізничні квитки: що змінилося Фото: фінальний зовнішній вигляд квитків буде вдосконалено (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

"Укрзалізниця" оновила свої квитки на потяги. Відтепер у проїзних документах немає дубляжу російською мовою.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він розповів, що тепер інформація на квитках буде дублюватись лише українською та англійською мовами.

Також було затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, до дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

"Це важливий крок у рамках євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє зараз ключову роль у пасажирських перевезеннях", - наголосив Ткаченко.

Крім того, він підкреслив, що відмова від дубляжу російською мовою не лише символічно, але й це практичний крок для утвердження української мови як єдиної державної. У свою чергу використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування.

Також Ткаченко опублікував фото квитка, зазначивши, що це не фінальний зовнішній вигляд. Документ буде вдосконалено, а в якості прикладу було зроблено квиток "з передбаченням".

УЗ оновила залізничні квитки: що змінилося

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" анонсувала запуск святкових ретро-поїздів. "Магічні експреси" курсуватимуть в Львові та Києві.

Також ми повідомляли, куди можна поїхати з України до Європи та яка вартість квитків. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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