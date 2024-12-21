УЗ оновила залізничні квитки: що змінилося
"Укрзалізниця" оновила свої квитки на потяги. Відтепер у проїзних документах немає дубляжу російською мовою.
Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Він розповів, що тепер інформація на квитках буде дублюватись лише українською та англійською мовами.
Також було затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, до дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.
"Це важливий крок у рамках євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє зараз ключову роль у пасажирських перевезеннях", - наголосив Ткаченко.
Крім того, він підкреслив, що відмова від дубляжу російською мовою не лише символічно, але й це практичний крок для утвердження української мови як єдиної державної. У свою чергу використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування.
Також Ткаченко опублікував фото квитка, зазначивши, що це не фінальний зовнішній вигляд. Документ буде вдосконалено, а в якості прикладу було зроблено квиток "з передбаченням".
Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" анонсувала запуск святкових ретро-поїздів. "Магічні експреси" курсуватимуть в Львові та Києві.
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