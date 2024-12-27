Лайфхаки в дорогу. Что делать, если на нужную дату нет билетов на "Укрзализныцю"

Отслеживание билетов и автовыкуп в приложении

Если на нужную дату и время нет билетов на поезд, то можно подключить оповещения и отслеживать свободные места. Для этого в мобильном приложении "Укрзализныци" нужно воспользоваться поиском билетов, как обычно и на экране с результатами нажать "Отслеживать свободные места".

Далее следует выбрать необходимый поезд и тип вагона (купе, плацкарт или люкс) и "подключить оповещения". После этого при появлении билетов будут поступать сообщения и человек сможет их приобрести.

Также "Укрзализныця" предоставляет возможность автоматически выкупить билет, еще до его появления. Для этого также в приложении нужно выбрать необходимый поезд, система сразу снимет оплату с подвязанной банковской карты и купит билет автоматически, как только он появится. При этом человек может в любое время отменить заявку и деньги ему вернутся без комиссии.

Важно, что в мобильном приложение УЗ нужно будет пройти верификацию через "Дію". Нужно учесть также, что отслеживать билеты и автоматически их покупать через приложение нельзя на поезд Киев-Вена и Киев-Варшава (кроме интерсити).

Нужные билеты можно отслеживать в приложении (скриншот сайта "Укрзализныци")

Поиск билетов с пересадками

Если нет возможности ждать появления билетов через функцию "отслеживания" или автовыкупа, то можно рассмотреть вариант путешествия с пересадкой. Для этого при поиске поездов слева вверху следует выбрать опцию "с пересадками".

Стоит учесть, что путешествие с пересадками будет дольше. Интервал между поездами может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Вместе с этим иногда поездка с пересадками выйдет дешевле, если на прямой номер доступны только люкс или купе.

Стоит при поиске билетов выбирать опцию "с пересадками" (скриншот сайта "Укрзализныци")

Покупка билетов до соседних станций

"Укрзализныця" выделяет для продажи на каждое направление определенное количество билетов. Если по вашему направлению свободных мест нет, то при поиске можно выбрать ближайшую следующую станцию после вашего пункта назначения, но по факту выйти там, где вам нужно.

Например, если надо во Львов, то можно выбрать в поиске Трускавец, который относительно недалеко, и проверить наличие билетов, и, соответственно, сойти с поезда во Львове. Главное убедитесь, что конкретный поезд точно проходит через вашу станцию. Так дорога обойдется немного дороже, зато вы доберетесь до нужного места.

Еще одним вариантом поиска билетов является проверка мест на ночные поезда. Некоторые рейсы отправляются после полуночи, поэтому стоит искать поезда на дату прибытия и предшествующую ей дату.

Добавим также, что лучше покупать билеты заранее, они поступают в продажу в 9 утра за 20 дней до даты отправления по внутренним направлениям, а также на все международные, кроме молдавского - туда продажи стартуют в 8 утра за 30 дней до отправления.