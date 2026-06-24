Лавров зробив категоричну заяву щодо переговорів з Україною

"Росія не зупиниться на лінії фронту в якості умови для початку переговорів щодо України", - наголосив він.

Нагадаємо, лише вчора представники російської влади зробили низку суперечливих заяв щодо можливих мирних переговорів з Україною.

Зокрема, Сергій Лавров несподівано заявив, що Москва нібито готова відновити переговорний процес з того етапу, на якому він був призупинений.

Водночас директор ФСБ Олександр Бортніков висловився про те, що в Україні немає людини, окрім президента України Володимира Зеленського, з якою можна було б вести діалог.