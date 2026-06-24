UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Лавров зробив категоричну заяву щодо переговорів з Україною

13:36 24.06.2026 Ср
2 хв
Численні удари по країні-агресорці не переконали Москві у потребі переговорів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Лавров (Getty Images)

Росія не буде зупинятися на лінії фронту для того, щоб повернутися до переговорів щодо завершення війни.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія не зупиниться на лінії фронту в якості умови для початку переговорів щодо України", - наголосив він.

Читайте також: Навіть у росіян є претензія до Путіна, потрібні реальні переговори, - Зеленський

Нагадаємо, лише вчора представники російської влади зробили низку суперечливих заяв щодо можливих мирних переговорів з Україною.

Зокрема, Сергій Лавров несподівано заявив, що Москва нібито готова відновити переговорний процес з того етапу, на якому він був призупинений.

Водночас директор ФСБ Олександр Бортніков висловився про те, що в Україні немає людини, окрім президента України Володимира Зеленського, з якою можна було б вести діалог.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін спочатку стверджував, що наразі не існує передумов для переговорів з Україною. Однак уже за кілька годин він заявив про готовність Росії до діалогу на основі домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.

РБК-Україна також писало, що Кремль відреагував на ультиматум Володимира Зеленського до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Зокрема, речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЛавровВійна в Україні