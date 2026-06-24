Лавров сделал категорическое заявление по переговорам с Украиной

"Россия не остановится на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине", - подчеркнул он.

Напомним, только вчера представители российских властей сделали ряд противоречивых заявлений о возможных мирных переговорах с Украиной.

В частности Сергей Лавров неожиданно заявил, что Москва якобы готова возобновить переговорный процесс с того этапа, на котором он был приостановлен.

В то же время директор ФСБ Александр Бортников высказался о том, что в Украине нет человека, кроме президента Украины Владимира Зеленского, с которым можно было бы вести диалог.