Лавров сделал категорическое заявление по переговорам с Украиной

Россия не будет останавливаться на линии фронта, чтобы вернуться к переговорам по завершению войны.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Россия не остановится на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине", - подчеркнул он.
Напомним, только вчера представители российских властей сделали ряд противоречивых заявлений о возможных мирных переговорах с Украиной.
В частности Сергей Лавров неожиданно заявил, что Москва якобы готова возобновить переговорный процесс с того этапа, на котором он был приостановлен.
В то же время директор ФСБ Александр Бортников высказался о том, что в Украине нет человека, кроме президента Украины Владимира Зеленского, с которым можно было бы вести диалог.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин сначала утверждал, что пока не существует предпосылок для переговоров с Украиной. Однако уже через несколько часов он заявил о готовности России к диалогу на основе договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле.
РБК-Украина также писала, что Кремль отреагировал на ультиматум Владимира Зеленского к белорусскому диктатору Александру Лукашенко. В частности, спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал его "подстрекательством к продолжению войны".