RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Лавров сделал категорическое заявление по переговорам с Украиной

13:36 24.06.2026 Ср
2 мин
Многочисленные удары по стране-агрессору не убедили Москву в необходимости переговоров
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Лавров (Getty Images)

Россия не будет останавливаться на линии фронта, чтобы вернуться к переговорам по завершению войны.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Россия не остановится на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине", - подчеркнул он.

Читайте также: Даже у россиян есть претензия к Путину, нужны реальные переговоры, - Зеленский

Напомним, только вчера представители российских властей сделали ряд противоречивых заявлений о возможных мирных переговорах с Украиной.

В частности Сергей Лавров неожиданно заявил, что Москва якобы готова возобновить переговорный процесс с того этапа, на котором он был приостановлен.

В то же время директор ФСБ Александр Бортников высказался о том, что в Украине нет человека, кроме президента Украины Владимира Зеленского, с которым можно было бы вести диалог.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин сначала утверждал, что пока не существует предпосылок для переговоров с Украиной. Однако уже через несколько часов он заявил о готовности России к диалогу на основе договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле.

РБК-Украина также писала, что Кремль отреагировал на ультиматум Владимира Зеленского к белорусскому диктатору Александру Лукашенко. В частности, спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал его "подстрекательством к продолжению войны".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЛавровВойна в Украине