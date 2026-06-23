Навіть у росіян є претензія до Путіна, потрібні реальні переговори, - Зеленський

Україна та Росія мають розпочати реальні переговори про завершення війни. Навіть росіяни незадоволені тим, що бойові дії продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі нинішні складнощі для росіян повинні їх наближати до думки, що їхня війна є, і це не просто "каміння з неба", і що їхня війна має закінчитися", - підкреслив президент.

Він зазначив, що Україна вже висувала всі пропозиції для того, щоб розпочати реальні переговори з Росією.

До речі, переговори між Україною та РФ було призупинено цього року. Москва відмовилася продовжувати діалог. При цьому Путін не хоче зустрічатись із Зеленським.

Фото: Зеленський зробив заяву про переговори з РФ (РБК-Україна)

Що говорять про переговори до РФ

Нагадаємо, лише сьогодні російські чиновники зробили низку заяв про мирні переговори з Україною.

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптово заявив, що його країна нібито готова до відновлення переговорів з Україною з того моменту, на якому зупинилися сторони.