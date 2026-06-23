Навіть у росіян є претензія до Путіна, потрібні реальні переговори, - Зеленський
Україна та Росія мають розпочати реальні переговори про завершення війни. Навіть росіяни незадоволені тим, що бойові дії продовжуються.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі нинішні складнощі для росіян повинні їх наближати до думки, що їхня війна є, і це не просто "каміння з неба", і що їхня війна має закінчитися", - підкреслив президент.
Він зазначив, що Україна вже висувала всі пропозиції для того, щоб розпочати реальні переговори з Росією.
До речі, переговори між Україною та РФ було призупинено цього року. Москва відмовилася продовжувати діалог. При цьому Путін не хоче зустрічатись із Зеленським.
Фото: Зеленський зробив заяву про переговори з РФ (РБК-Україна)
Що говорять про переговори до РФ
Нагадаємо, лише сьогодні російські чиновники зробили низку заяв про мирні переговори з Україною.
Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптово заявив, що його країна нібито готова до відновлення переговорів з Україною з того моменту, на якому зупинилися сторони.
При цьому директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що " поки в Україні немає людини, крім Зеленської, з якою можна було б говорити ".
У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін спочатку заявив, що передумов для переговорів з Україною нібито немає. Але вже за кілька годин він запевнив, що його країна готова вести переговори з Україною на базі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі.