Голова ФСБ раптово визнав, що із Зеленським доведеться говорити

У Росії зробили нову заяву щодо президента України Володимира Зеленського. Вона виявилася суперечливою, адже поєднала критику з фактичним визнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар дирекора ФСБ Росії Александра Бортнікова виданню " Вести ".

Під час спілкування з журналістами Бортніков назвав Зеленського "терористом", однак водночас визнав, що наразі не бачить інших представників української влади, з якими Росія могла б вести переговори.

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"Зеленський - терорист, але інших там немає, з ким можна було б говорити поки що, на даному етапі. Він ухвалює відповідні рішення, ми це враховуємо", - заявив глава ФСБ.

Таким чином Бортніков фактично визнав, що саме президент України залишається ключовою фігурою у процесі ухвалення рішень з українського боку.