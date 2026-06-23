Голова ФСБ раптово визнав, що із Зеленським доведеться говорити
У Росії зробили нову заяву щодо президента України Володимира Зеленського. Вона виявилася суперечливою, адже поєднала критику з фактичним визнанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар дирекора ФСБ Росії Александра Бортнікова виданню "Вести".
Під час спілкування з журналістами Бортніков назвав Зеленського "терористом", однак водночас визнав, що наразі не бачить інших представників української влади, з якими Росія могла б вести переговори.
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"Зеленський - терорист, але інших там немає, з ким можна було б говорити поки що, на даному етапі. Він ухвалює відповідні рішення, ми це враховуємо", - заявив глава ФСБ.
Таким чином Бортніков фактично визнав, що саме президент України залишається ключовою фігурою у процесі ухвалення рішень з українського боку.
Нагадаємо, останнім часом російські посадовці неодноразово робили суперечливі заяви щодо можливих переговорів з Україною. З одного боку, у Кремлі декларують готовність до діалогу, а з іншого - регулярно заявляють про відсутність необхідних умов для його проведення.
Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі не бачить передумов для переговорів між Росією та Україною. Водночас він вкотре озвучив низку пропагандистських тез про ситуацію на фронті, військову допомогу Заходу Києву та нібито удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі.