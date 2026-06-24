Лавров зробив категоричну заяву щодо переговорів з Україною
Росія не буде зупинятися на лінії фронту для того, щоб повернутися до переговорів щодо завершення війни.
Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Росія не зупиниться на лінії фронту в якості умови для початку переговорів щодо України", - наголосив він.
Нагадаємо, лише вчора представники російської влади зробили низку суперечливих заяв щодо можливих мирних переговорів з Україною.
Зокрема, Сергій Лавров несподівано заявив, що Москва нібито готова відновити переговорний процес з того етапу, на якому він був призупинений.
Водночас директор ФСБ Олександр Бортніков висловився про те, що в Україні немає людини, окрім президента України Володимира Зеленського, з якою можна було б вести діалог.
Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін спочатку стверджував, що наразі не існує передумов для переговорів з Україною. Однак уже за кілька годин він заявив про готовність Росії до діалогу на основі домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.
РБК-Україна також писало, що Кремль відреагував на ультиматум Володимира Зеленського до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Зокрема, речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".