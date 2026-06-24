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Лавров зробив категоричну заяву щодо переговорів з Україною

13:36 24.06.2026 Ср
2 хв
Численні удари по країні-агресорці не переконали Москві у потребі переговорів
aimg Валерій Ульяненко
Лавров зробив категоричну заяву щодо переговорів з Україною Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
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Росія не буде зупинятися на лінії фронту для того, щоб повернутися до переговорів щодо завершення війни.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія не зупиниться на лінії фронту в якості умови для початку переговорів щодо України", - наголосив він.

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Нагадаємо, лише вчора представники російської влади зробили низку суперечливих заяв щодо можливих мирних переговорів з Україною.

Зокрема, Сергій Лавров несподівано заявив, що Москва нібито готова відновити переговорний процес з того етапу, на якому він був призупинений.

Водночас директор ФСБ Олександр Бортніков висловився про те, що в Україні немає людини, окрім президента України Володимира Зеленського, з якою можна було б вести діалог.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін спочатку стверджував, що наразі не існує передумов для переговорів з Україною. Однак уже за кілька годин він заявив про готовність Росії до діалогу на основі домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.

РБК-Україна також писало, що Кремль відреагував на ультиматум Володимира Зеленського до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Зокрема, речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".

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