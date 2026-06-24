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Лавров сделал категорическое заявление по переговорам с Украиной

13:36 24.06.2026 Ср
2 мин
Многочисленные удары по стране-агрессору не убедили Москву в необходимости переговоров
aimg Валерий Ульяненко
Лавров сделал категорическое заявление по переговорам с Украиной Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
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Россия не будет останавливаться на линии фронта, чтобы вернуться к переговорам по завершению войны.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Россия не остановится на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине", - подчеркнул он.

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Напомним, только вчера представители российских властей сделали ряд противоречивых заявлений о возможных мирных переговорах с Украиной.

В частности Сергей Лавров неожиданно заявил, что Москва якобы готова возобновить переговорный процесс с того этапа, на котором он был приостановлен.

В то же время директор ФСБ Александр Бортников высказался о том, что в Украине нет человека, кроме президента Украины Владимира Зеленского, с которым можно было бы вести диалог.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин сначала утверждал, что пока не существует предпосылок для переговоров с Украиной. Однако уже через несколько часов он заявил о готовности России к диалогу на основе договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле.

РБК-Украина также писала, что Кремль отреагировал на ультиматум Владимира Зеленского к белорусскому диктатору Александру Лукашенко. В частности, спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал его "подстрекательством к продолжению войны".

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