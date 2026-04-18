Лавров зробив дивну заяву про переговори з Україною

В Росії більше не вважають переговори з Україною "пріоритетом". Водночас, Кремль нібито "відкритий для переговорів", якщо в них буде потреба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для російської пропаганди.
Під час поїздки до Туреччини Лавров заявив, що переговорний процес з Україною для Кремля більше не є "пріоритетом номер один". Росія, мовляв, буде тільки "спостерігати" за тим, готові до переговорів інші сторони, або ні.
При цьому Лавров сам собі протирічив під час заяви. Оскільки його наступними словами стало те, що Росія, мовляв, "не нав'язувала" переговори, але готова брати в них участь.
"Зараз тема поновлення переговорів не є пріоритетом номер один у наших справах. Ми нікому переговори не нав'язували. Ми завжди виходили з того, що якщо партнер готовий, то справа за нами не стане", - сказав Лавров.
Нагадаємо, що Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.
Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".
Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".
Зазначимо, глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна почує "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.