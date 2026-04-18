Лавров зробив дивну заяву про переговори з Україною

Під час поїздки до Туреччини Лавров заявив, що переговорний процес з Україною для Кремля більше не є "пріоритетом номер один". Росія, мовляв, буде тільки "спостерігати" за тим, готові до переговорів інші сторони, або ні.

При цьому Лавров сам собі протирічив під час заяви. Оскільки його наступними словами стало те, що Росія, мовляв, "не нав'язувала" переговори, але готова брати в них участь.

"Зараз тема поновлення переговорів не є пріоритетом номер один у наших справах. Ми нікому переговори не нав'язували. Ми завжди виходили з того, що якщо партнер готовий, то справа за нами не стане", - сказав Лавров.