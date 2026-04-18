Лавров сделал странное заявление о переговорах с Украиной

Во время поездки в Турцию Лавров заявил, что переговорный процесс с Украиной для Кремля больше не является "приоритетом номер один". Россия, мол, будет только "наблюдать" за тем, готовы к переговорам другие стороны, или нет.

При этом Лавров сам себе противоречил во время заявления. Поскольку его следующими словами стало то, что Россия, мол, "не навязывала" переговоры, но готова принимать в них участие.

"Сейчас тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то дело за нами не станет", - сказал Лавров.