Лавров заявив, що у Трампа "є запрошення" відвідати Росію
Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Дональд Трамп "отримав запрошення" приїхати до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитує "РИА Новости".
Крім того, він уточнив в інтерв’ю телеканалу "Росія 24", що під час останніх контактів делегацій США та Росії на Алясці "питання санкцій" не піднімалося.
16 серпня під час виступу перед журналістами диктатор Володимир Путін запропонував Трампу провести наступну зустріч у Москві.
Американський президент спочатку ухилився від прямої відповіді.
Згодом Трамп визнав, назвав цю ідею "цікавою", хоча припустив, що може отримати критику за такий крок.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбулися переговори Трампа та Путіна.
Зустріч у форматі "три на три" тривала майже три години на військовій базі у місті Анкорідж. Очікувалося, що після формату "три на три" відбудеться обід та зустріч на рівні делегацій, однак Трамп і Путін відразу ж вийшли до преси.
Після переговорів Трамп провів обговорення з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС і підтвердив прагнення до прямої мирної угоди між Києвом і Москвою.
Окремо під час обговорення порушували питання безпекових гарантій для України.
Більше про зустріч Трампа та Путіна - у матеріалі РБК-Україна за посиланням.