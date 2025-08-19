Лавров заявил, что у Трампа "есть приглашение" посетить Россию
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Дональд Трамп "получил приглашение" приехать в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".
Кроме того, он уточнил в интервью телеканалу "Россия 24", что во время последних контактов делегаций США и России на Аляске "вопрос санкций" не поднимался.
16 августа во время выступления перед журналистами диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.
Американский президент сначала уклонился от прямого ответа.
Впоследствии Трамп признал, назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Напомним, 15 августа на Аляске состоялись переговоры Трампа и Путина.
Встреча в формате "три на три" продолжалась почти три часа на военной базе в городе Анкоридж. Ожидалось, что после формата "три на три" состоится обед и встреча на уровне делегаций, однако Трамп и Путин сразу же вышли к прессе.
После переговоров Трамп провел обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и подтвердил стремление к прямому мирному соглашению между Киевом и Москвой.
Отдельно во время обсуждения поднимали вопрос гарантий безопасности для Украины.
Больше о встрече Трампа и Путина - в материале РБК-Украина по ссылке.