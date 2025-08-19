ua en ru
Лавров заявил, что у Трампа "есть приглашение" посетить Россию

Вторник 19 августа 2025 14:45
Лавров заявил, что у Трампа "есть приглашение" посетить Россию Фото: Глава МИД России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Дональд Трамп "получил приглашение" приехать в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".

Кроме того, он уточнил в интервью телеканалу "Россия 24", что во время последних контактов делегаций США и России на Аляске "вопрос санкций" не поднимался.

16 августа во время выступления перед журналистами диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.

Американский президент сначала уклонился от прямого ответа.

Впоследствии Трамп признал, назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, 15 августа на Аляске состоялись переговоры Трампа и Путина.

Встреча в формате "три на три" продолжалась почти три часа на военной базе в городе Анкоридж. Ожидалось, что после формата "три на три" состоится обед и встреча на уровне делегаций, однако Трамп и Путин сразу же вышли к прессе.

После переговоров Трамп провел обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и подтвердил стремление к прямому мирному соглашению между Киевом и Москвой.

Отдельно во время обсуждения поднимали вопрос гарантий безопасности для Украины.

Больше о встрече Трампа и Путина - в материале РБК-Украина по ссылке.

