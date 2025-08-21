Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є нюанс

"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання щодо легітимності підписантів з української сторони", - сказав він.

Також Лавров заявив, що Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом, але озвучив вимогу.

За його словами, очільник Кремля готов до зустрічі з Зеленським "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Про що саме йдеться - Лавров не пояснив.