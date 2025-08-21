RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но есть нюанс

Фото: глава МИД России Сергей Лавров
Автор: Ірина Глухова

Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление относительно возможной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова.

"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны", - сказал он.

Также Лавров заявил, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом, но озвучил требование.

По его словам, глава Кремля готов к встрече с Зеленским "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

О чем именно идет речь - Лавров не пояснил.

 

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Как известно, идея двусторонней встречи возникла после того, как на прошлой неделе президент США провел переговоры с Путиным на Аляске, а уже в понедельник принял в Белом доме европейских лидеров вместе с Зеленским.

Ранее активно обсуждался формат трехсторонних переговоров между Зеленским, Путиным и Трампом. Однако после вашингтонского саммита Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без его участия.

СМИ писали, что глава Кремля предложил встретиться с Зеленским в Москве, однако украинский лидер отказался.

Между тем была информация, что Белый дом предложил место для проведения встречи лидеров Украины и РФ в венгерской столице. Впрочем, официального подтверждения Будапешта как места проведения саммита пока нет.

Уже вчера Зеленский перед журналистами заявил, что встреча с российским диктатором Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВстреча Зеленского и Путина