Лавров заявила, що Росія не порушувала Будапештського меморандуму, - ЗМІ

Росія знову публічно заявила, що не порушувала Будапештський меморандум, попри збройну агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання РИА-Новости.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що її дії проти України якимось чином порушують положення Будапештського меморандуму.

"Там (у Будапештському меморандумі - ред.) ідеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерну зброю не буде використано проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив Лавров.

Спроба виправдання агресії

Російська сторона стверджує, що паралельно з підписанням Будапештського меморандуму сторони нібито узгодили й декларацію, де закріплювали принципи ОБСЄ - зокрема зобов'язання щодо дотримання прав національних меншин, демократії та свободи слова.

Москва називає ці принципи порушеними Києвом і використовує це як аргумент для виправдання агресії.

Що передбачає Будапештський меморандум

Будапештський меморандум про гарантії безпеки було підписано 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Росія, Велика Британія та США зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України.

Також підписанти взяли на себе зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

У документі окремо наголошувалося, що жодне з їхніх озброєнь не повинно використовуватися проти України, окрім випадків самооборони або відповідно до Статуту ООН.

Крім того, меморандум містив зобов'язання сторін не застосовувати економічний тиск з метою підпорядкувати собі зовнішньополітичні рішення України або отримати односторонні вигоди.

Порушення зобов'язань

З моменту анексії Криму 2014 року Росія фактично перестала виконувати умови Будапештського меморандуму. Збройна агресія, що почалася на сході України, а потім повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, стали прямим порушенням базових принципів документа.

Таким чином, заяви Москви про "непричетність" до порушення угоди суперечать фактам і документально підтвердженим діям російської армії.

Міжнародна спільнота неодноразово наголошувала, що саме Росія зруйнувала систему гарантій, закріплену Будапештським меморандумом, поставивши під сумнів саму ідею ядерного роззброєння як інструменту глобальної безпеки.