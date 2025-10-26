ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Лавров заявила, що Росія не порушувала Будапештського меморандуму, - ЗМІ

Росія, Неділя 26 жовтня 2025 23:55
UA EN RU
Лавров заявила, що Росія не порушувала Будапештського меморандуму, - ЗМІ Ілюстративне фото: Лавров заявила, що Росія не порушувала Будапештський меморандум (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Росія знову публічно заявила, що не порушувала Будапештський меморандум, попри збройну агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання РИА-Новости.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що її дії проти України якимось чином порушують положення Будапештського меморандуму.

"Там (у Будапештському меморандумі - ред.) ідеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерну зброю не буде використано проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив Лавров.

Спроба виправдання агресії

Російська сторона стверджує, що паралельно з підписанням Будапештського меморандуму сторони нібито узгодили й декларацію, де закріплювали принципи ОБСЄ - зокрема зобов'язання щодо дотримання прав національних меншин, демократії та свободи слова.

Москва називає ці принципи порушеними Києвом і використовує це як аргумент для виправдання агресії.

Що передбачає Будапештський меморандум

Будапештський меморандум про гарантії безпеки було підписано 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Росія, Велика Британія та США зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України.

Також підписанти взяли на себе зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

У документі окремо наголошувалося, що жодне з їхніх озброєнь не повинно використовуватися проти України, окрім випадків самооборони або відповідно до Статуту ООН.

Крім того, меморандум містив зобов'язання сторін не застосовувати економічний тиск з метою підпорядкувати собі зовнішньополітичні рішення України або отримати односторонні вигоди.

Порушення зобов'язань

З моменту анексії Криму 2014 року Росія фактично перестала виконувати умови Будапештського меморандуму. Збройна агресія, що почалася на сході України, а потім повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, стали прямим порушенням базових принципів документа.

Таким чином, заяви Москви про "непричетність" до порушення угоди суперечать фактам і документально підтвердженим діям російської армії.

Міжнародна спільнота неодноразово наголошувала, що саме Росія зруйнувала систему гарантій, закріплену Будапештським меморандумом, поставивши під сумнів саму ідею ядерного роззброєння як інструменту глобальної безпеки.

Нагадуємо, що безпілотники завдали удару по дамбі в Бєлгородській області, внаслідок чого було пошкоджено греблю, і рівень води в Сіверському Дінці різко підвищився. Через це сталося підтоплення позицій російських військових на Вовчанському напрямку.

Зазначимо, що в інтернеті поширили карту, на якій, як стверджується, показано позиції систем протиповітряної оборони в Москві. На схемі різними кольорами позначено ймовірні точки розміщення комплексів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію