Головна » Новини » Війна в Україні

В мережі показали, як РФ оточила Москву рівнями ППО (фото)

Росія, Неділя 26 жовтня 2025 13:34
В мережі показали, як РФ оточила Москву рівнями ППО (фото) Фото: в мережі показали мережу ППО навколо Москви (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У мережі з’явилась карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Радіо Вільна Європа Марк Крутов, який поширив допис ОСІНТера Jembob.

Згідно з оприлюдненою схемою, у різних районах Москви розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо столиці. Зокрема, на зображенні показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.

За даними ОСІНТера, в Ізмаїловському районі Москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.

На момент публікації офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило. Однак схема вже активно обговорюється у мережі.

Зауважимо, що вчора голова ГУР Кирило Буданов розповів, що російська протиповітряна оборона не здатна протидіяти атакам українських безпілотників.

За його словами, проблеми з проривом дронів вглиб Росії є тільки на кордоні, але чим далі, тим менше засобів ППО стає.

Зауважимо також, що ще 5 серпня стало відомо, що РФ будує нове кільце ППО навколо Москви. Тоді супутники виявили понад 15 позицій.

Москва Війна Росії проти України
