Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, - СМИ
Россия вновь публично заявила, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания РИА-Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что ее действия против Украины каким-либо образом нарушают положения Будапештского меморандума.
"Там (в Будапештском меморандуме – ред.) говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия", — отметил Лавров.
Попытка оправдания агрессии
Российская сторона утверждает, что параллельно с подписанием Будапештского меморандума стороны якобы согласовали и декларацию, где закреплялись принципы ОБСЕ — в частности, обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств, демократии и свободы слова.
Москва называет эти принципы нарушенными Киевом и использует это как аргумент для оправдания агрессии.
Что предусматривает Будапештский меморандум
Будапештский меморандум о гарантиях безопасности был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Россия, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Также подписанты взяли на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.
В документе отдельно подчеркивалось, что ни одно из их вооружений не должно использоваться против Украины, кроме случаев самообороны или в соответствии с Уставом ООН.
Кроме того, меморандум содержал обязательство сторон не применять экономическое давление с целью подчинить себе внешнеполитические решения Украины или получить односторонние выгоды.
Нарушение обязательств
С момента аннексии Крыма в 2014 году Россия фактически перестала выполнять условия Будапештского меморандума. Вооруженная агрессия, последовавшая на востоке Украины, а затем полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, стали прямым нарушением базовых принципов документа.
Таким образом, заявления Москвы о "непричастности" к нарушению соглашения противоречат фактам и документально подтвержденным действиям российской армии.
Международное сообщество неоднократно подчеркивало, что именно Россия разрушила систему гарантий, закрепленную Будапештским меморандумом, поставив под сомнение саму идею ядерного разоружения как инструмента глобальной безопасности.
