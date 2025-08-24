Лавров вигадав чергову відмовку, чому Путін не хоче зустрічі з Зеленським

Лавров накинувся зі звинуваченнями на західні країни, які нібито заважають переговорам між Україною та РФ.

"Вони (західні країни, - ред.) просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого", - сказав Лавров.

Глава російського МЗС стверджує, що західні країни намагаються "порушити той процес, який загалом був започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати". За його словами, Москва сподівається, що "ці спроби будуть зірвані".