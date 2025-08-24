UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Лавров вигадав чергову відмовку, чому Путін не хоче зустрічі з Зеленським

Фото: глава російського МЗС Сергій Лавров (Getty Image)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії вигадали нову відмовку, чому диктатор Володимир Путін тікає від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Цього разу Москва звинуватила західні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу російського МЗС Сергія Лаврова, якого цитують росЗМІ.

Лавров накинувся зі звинуваченнями на західні країни, які нібито заважають переговорам між Україною та РФ.

"Вони (західні країни, - ред.) просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого", - сказав Лавров.

Глава російського МЗС стверджує, що західні країни намагаються "порушити той процес, який загалом був започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати". За його словами, Москва сподівається, що "ці спроби будуть зірвані".

 

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, що після переговорів з Зеленським та лідерами Європи 18 серпня президент США Дональд Трамп зателефонував Путіну. Той погодився на зустріч з Володимиром Зеленським, але Росія спочатку хоче провести зустріч у двосторонньому форматі.

Як зазначав американський лідер, саміт Зеленського і Путіна може відбутися протягом найближчих тижнів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що диктатор наважиться на зустріч із Зеленським. Президент Фінляндії також вважає, що саміт не відбудеться до кінця серпня.

У Росії вже вигадують відмовки, чому Путін не зустрінеться з Зеленським. Москва каже, що для зустрічі потрібно "добре опрацювати питання".

Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЛавровЗустріч Зеленського та Путіна