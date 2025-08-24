RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Лавров придумал очередную отговорку, почему Путин не хочет встречи с Зеленским

Фото: глава российского МИДа Сергей Лавров (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

В России придумали новую отговорку, почему диктатор Владимир Путин убегает от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз Москва обвинила западные страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

Лавров набросился с обвинениями на западные страны, которые якобы мешают переговорам между Украиной и РФ.

"Они (западные страны, - ред.) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - сказал Лавров.

Глава российского утверждает, что западные страны пытаются "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты". По его словам, Москва надеется, что "эти попытки будут сорваны".

 

 

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, что после переговоров с Зеленским и лидерами Европы 18 августа президент США Дональд Трамп позвонил Путину. Тот согласился на встречу с Владимиром Зеленским, но Россия сначала хочет провести встречу в двустороннем формате.

Как отмечал американский лидер, саммит Зеленского и Путина может состояться в течение ближайших недель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что диктатор решится на встречу с Зеленским. Президент Финляндии также считает, что саммит не состоится до конца августа.

В России уже придумывают отговорки, почему Путин не встретится с Зеленским. Москва говорит, что для встречи нужно "хорошо проработать вопрос".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЛавровВстреча Зеленского и Путина