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Лавров "спасував" перед питанням про масовий виїзд росіян

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Субота 24 вересня 2022 22:24
Лавров "спасував" перед питанням про масовий виїзд росіян Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії уникають питань про причини масового виїзду громадян із країни на тлі оголошення часткової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

Журналіст німецького телебачення поставив Лаврову питання, чому так багато російських громадян залишають країну.

"А хіба в Німеччині не ратифікували конвенцію Ради Європи про права людини, де є свобода пересування?" - відповів глава російського МЗС.

Раніше президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у країні.

У Росії також обговорюється можливість запровадження воєнного стану та заборони на виїзд з країни чоловіків, які підлягають призову.

Путін також підписав закон, згідно з яким росіянам за дезертирство або неявку на службу за призовом загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

У ході мобілізації РФ планує призвати до армії 300 тисяч резервістів.

Тим часом у селі Тюменево (Кемеровська область Росії) мобілізували всіх чоловіків.

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