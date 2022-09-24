Лавров "спасовал" перед вопросом о массовом выезде россиян

В России избегают вопросов о причинах массового выезда граждан из страны на фоне объявления частичной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН.