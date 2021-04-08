Лавров о назначении спецпредставителя США по "Северному потоку-2": будет ездить и грозить

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отреагировал на возможность создания специального представителя США по "Северному потоку-2" . По его словам, в такой способ США планируют использовать новые санкционные инструменты.

"Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил Лавров.

Также данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.