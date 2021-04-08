ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лавров о назначении спецпредставителя США по "Северному потоку-2": будет ездить и грозить

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 12:51
Лавров о назначении спецпредставителя США по "Северному потоку-2": будет ездить и грозить Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отреагировал на возможность создания специального представителя США по "Северному потоку-2". По его словам, в такой способ США планируют использовать новые санкционные инструменты.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил Лавров.

Также данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.

Напомним, издание Politico сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2". Он должен будет способствовать закрытию газопровода.

Ранее РБК-Украина писало, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Но пока по ним решение не принято.

Как сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что строительство "Северного потока-2" может остановиться, если США расширят санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Лавров Северный поток-2 Санкции
NEWS
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину