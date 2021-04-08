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Лавров про призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2": буде їздити і погрожувати

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 12:51
Лавров про призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2": буде їздити і погрожувати Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відреагував на можливість створення спеціального представника США по "Північному потоку-2". За його словами, у такий спосіб США планують використовувати нові санкційні інструменти.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Я ось чув, у них, мабуть, від того, що в Договорі з відкритого неба більше не беруть участь, руки розв'язались, вивільнились співробітники, призначають спеціального представника з припинення проекту газопроводу "Північний потік 2". Буде просто їздити і всім загрожувати", - заявив Лавров.

Також дану інформацію прокоментували в Кремлі. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, можливе призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2" свідчить про втручання Вашингтона в справи інших країн.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що в Білому домі обговорюють можливість призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2". Він повинен буде сприяти закриттю газопроводу.

Раніше РБК-Україна писало, що Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Але поки по них рішення не прийнято.

Як повідомляв голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися, якщо США розширюють санкції.

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