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Коболев: если США расширят санкции, "Северный поток-2" завершен не будет

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 21:16
Коболев: если США расширят санкции, "Северный поток-2" завершен не будет Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Строительство "Северного потока-2" может остановиться. Для этого необходимо, чтобы США расширили санкции.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".

По его словам, завершение строительства российского газопровода будет зависеть от того, насколько новая администрация США будет последовательна и жестка в применении санкций.

Он отметил, что ограничительные меры уже были одобрены Палатой представителей и Сенатом США.

"Если эти санкции будут расширены, я думаю, что проект завершен не будет", - сказал Коболев.

Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Сегодня стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток-2" с целью его закрытия.

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