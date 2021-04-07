Коболев: если США расширят санкции, "Северный поток-2" завершен не будет

Строительство "Северного потока-2" может остановиться. Для этого необходимо, чтобы США расширили санкции.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время" .

По его словам, завершение строительства российского газопровода будет зависеть от того, насколько новая администрация США будет последовательна и жестка в применении санкций.

Он отметил, что ограничительные меры уже были одобрены Палатой представителей и Сенатом США.

"Если эти санкции будут расширены, я думаю, что проект завершен не будет", - сказал Коболев.