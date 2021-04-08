США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2"

Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако окончательное решение по ним все еще не принято.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США .

Издание пишет, что черные списки, одобренные министерством, затрагивают оператора проекта, швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.

Пакеты санкций по "Северному потоку-2" будут представлены Конгрессу в мае.

Как уточняется в статье, окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В данный момент неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток-2".