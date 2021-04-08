США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2"
Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако окончательное решение по ним все еще не принято.
Издание пишет, что черные списки, одобренные министерством, затрагивают оператора проекта, швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.
Пакеты санкций по "Северному потоку-2" будут представлены Конгрессу в мае.
Как уточняется в статье, окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В данный момент неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.
Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.