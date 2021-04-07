Белый дом может назначить спецпредставителя по "Северному потоку-2"
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток-2" с целью его закрытия. Должность спецпредставителя предложили советнику Байдена экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хокстейну.
Об этом сообщает Politico.
Должность спецпредставителя по "Северному потоку-2" Хокстейну предложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Хокстейн в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
"Возможное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации", - говорится в сообщении.
По данным издания, ранее Белый дом поручил экспертам по европейским делам в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте заниматься дипломатией трубопроводов.
Официальные лица сообщили изданию, что существует консенсус в отношении того, что непростая геополитика, окружающая "Северный поток - 2", которая теперь требует более пристального внимания, тем более что трубопровод, строительство газопровода приближается к завершению.
Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.