Лавров: РФ готова рассматривать предложения по урегулированию на Донбассе

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Глава МИД РФ заявил, что такие предложения необходимо делать по дипломатическим каналам

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал журналистам по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ, сообщают российские СМИ во вторник.

При этом глава МИД РФ заявил, что такие предложения нужно делать по дипломатическим каналам.

Лавров в частности прокомментировал вопрос по поводу обращения президента Украины Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.

"Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ напомнил, что для целей урегулирования на Донбассе созданы действующие форматы - контактная группа и нормандский формат.

"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина минских договоренностей", - сказал Лавров.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции.

Как писало РБК-Украина, Зеленский в своем видеообращении предложил Путину новый формат переговоров. Он предложил провести переговоры при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Украинский президент отметил, что такие переговоры могут быть проведены в Минске (Беларусь).

Добавим также, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина должна быть лидером на встрече в нормандском формате.