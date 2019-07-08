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Кремль отреагировал на предложение Зеленского о переговорах

Новости » Политика    08.07.2019 - 12:59
Кремль отреагировал на предложение Зеленского о переговорах
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

В РФ будут рассматривать это предложение

Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, в РФ будут рассматривать это предложение.

"Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - пояснил Песков.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил Путину новый формат переговоров. Он предложил провести переговоры при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в Минске (Беларусь).

РБК-Украина писало, что вопрос урегулирования ситуации в Украине является темой переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия).

Отметим, вчера стало известно, что украинский и российский телеканалы решили организовать телемост. Реакция со стороны Зеленского была следующая:

"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиарход, цель которого снова поделить украинцев на два лагеря", - заявил он.

РБК-Украина писало, что СБУ уже предложила президенту провести внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с этой ситуацией.

Зеленский предложил Путину новый формат переговоров СБУ просит Зеленского собрать СНБО из-за телемоста с Россией
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраинаКремль
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