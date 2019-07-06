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Украина должна быть лидером на встрече в нормандском формате, - Волкер

Новости » Общество    06.07.2019 - 02:10
Украина должна быть лидером на встрече в нормандском формате, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер также отметил как положительный шаг разведения войск в Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер описал какими видит шаги со стороны Украины в вопросе достижения мира на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, Волкер отметил как положительный сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск. По мнению спецпредставителя, это "очень позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России".

"Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия", - сказал он.

Украина должна быть лидером на встрече в нормандском формате, - Волкер

Напомним, президент России Владимир Путин во время брифинга по завершению саммита G20 в Осаке заявил о договоренности с канцлером Германии Ангелой Меркель о продлении работы в нормандском формате.

По словам Путина, вопрос продолжения сотрудничества по решению ситуации в Украине в нормандском формате поднимался во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель.

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