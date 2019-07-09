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Лавров: РФ готова розглядати пропозиції щодо врегулювання на Донбасі

Новини » Політика    09.07.2019 - 15:51
Лавров: РФ готова розглядати пропозиції щодо врегулювання на Донбасі
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Глава МЗС РФ заявив, що такі пропозиції необхідно робити по дипломатичних каналах

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія готова розглядати пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він сказав журналістам за підсумками участі в неформальній зустрічі глав МЗС ОБСЄ, повідомляють російські ЗМІ у вівторок.

При цьому глава МЗС РФ заявив, що такі пропозиції потрібно робити по дипломатичних каналах.

Лавров зокрема прокоментував питання з приводу звернення президента України Володимира Зеленського до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією зустрітися у Мінську за посередництва США, Великобританії, Німеччини та Франції.

"Коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку по дипломатичних каналах, а не публічно через Facebook. Але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які будуть допомагати виконувати резолюцію РБ ООН, що затвердила мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі мінські домовленості" , - підкреслив він.

Глава МЗС РФ нагадав, що для цілей врегулювання на Донбасі створені діючі формати - контактна група і нормандський формат.

"Інші пропозиції, напевно, мають право на існування, але упор треба робити на прямий діалог, це серцевина мінських домовленостей", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не готова дати відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського до переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю Великобританії, США, ФРН, Франції.

Як писало РБК-Україна, Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну новий формат переговорів. Він запропонував провести переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. Український президент зазначив, що такі переговори можуть бути проведені в Мінську (Білорусь).

Додамо також, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Україна повинна бути лідером на зустрічі в нормандському форматі.

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