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Лавров объяснил, почему Путин не взял трубку от Зеленского

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин не захотел говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после гибели четырех военных на Донбассе. В России объяснили, что российский лидер не хотел говорить о Донбассе.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью "РИА Новости", сообщает пресс-служба МИД России.

Запросы, поступавшие от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, а такоже от президента Украины Владимира Зеленского, касались темы урегулирования на Донбассе, сообщил Лавров. По его словам, об этом нужно говорить с "ЛНР" и "ДНР".

На вопрос о том, почему Лавров не брал трубку от Кулебы, а Путин - от Зеленского, он ответил: "Это означает, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта".

По его словам, российская сторона готова обсуждать только нормализацию двусторонних отношений.

Напомним, Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения.

Отметим, Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.

Кроме того, в России заявили о необходимости "избежать" войны с Украиной.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЛавров