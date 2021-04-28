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Лавров пояснив, чому Путін не взяв трубку від Зеленського

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін не схотів говорити з президентом України Володимиром Зеленським після загибелі чотирьох військових на Донбасі. У Росії пояснили, що російський лідер не хотів говорити про Донбас.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю "РИА Новости", повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Запити, що надходили від голови МЗС України Дмитра Кулеби, а також від президента України Володимира Зеленського, стосувалися теми врегулювання на Донбасі, повідомив Лавров. За його словами, про це потрібно говорити з "ЛНР" і "ДНР".

На питання про те, чому Лавров не брав трубку від Кулеби, а Путін - від Зеленського, він відповів: "Це означає, що вони і в цьому напрямку своєї діяльності прагнуть переграти мінські домовленості і представити Росію як сторону конфлікту".

За його словами, російська сторона готова обговорювати тільки нормалізацію двосторонніх відносин.

Нагадаємо, Росія попередила про "різанину" на Донбасі, якщо змінять мінські угоди.

Зазначимо, Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку.

Крім того, у Росії заявили про необхідність "уникнути" війни з Україною.

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