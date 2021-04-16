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Зеленский о переговорах с Путиным: я позвонил - мне не ответили

Новина українською → Париж, Пятница 16 апреля 2021 09:33
Зеленский о переговорах с Путиным: я позвонил - мне не ответили Коллаж РБК-Украина: Владимир Путин и Владимир Зеленский
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта. Тогда на Донбассе произошло обострение ситуации, в результате которого погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.

"Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, - ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", - заявил Зеленский.

Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - резюмировал президент Украины.

Напомним, впервые о том, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех украинских военных на Донбассе, заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Позже в Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не было.

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