В России заявили о необходимости "избежать" войны с Украиной

В России оценили возможность начала новой войны на Донбассе . Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров этого не хотел бы.

Об этом он заявил в интервью "РИА Новости" .

По его словам, войны на Донбассе "можно и нужно избежать". Отметим, что боевые действия на востоке Украины продолжаются уже восьмой год.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", - сказал министр.

При этом Лавров считает, что не может говорить за украинскую сторону и президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, украинский лидер хочет удержаться у власти любой ценой, поэтому он даже готов "потакать неонацистам и ультрарадикалам, объявляющих ополченцев Донбасса террористами".