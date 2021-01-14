Латвия закупит еще 200 тысяч доз вакцины Moderna от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса (Getty Images)

Латвия решила закупить еще 200 тысяч доз вакцины от коронавируса. Закупят препарат разработки Moderna.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В рамках принятых решений правительство Латвии также расширило поддержку для бизнеса во время карантина.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 января, в Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 842 тысячи немцев. Количество вакцинированных составляет около 1,01% от всего населения.

Также, в Норвегии умерли 13 человек, которые получили дозу вакцины от коронавируса. Это только пожилые пациенты в возрасте 80-90 лет из домов для пристарелых.

Кроме этого, "Росздравнадзор" заявил, что в России не можно использовать вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.