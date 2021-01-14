Германия вакцинировала от COVID-19 один процент населения

По состоянию на сегодня, 14 января, в Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 842 тысячи немцев. Количество вакцинированных составляет около 1,01% от всего населения.
Об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха, передает телеканал Deutsche Welle.
Вакцинацию населения Германии проводят препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинация в стране началась 27 декабря.
Для завершения вакцинации нужно получить вторую дозу вакцины. Вторую прививку делают через три недели после введения первой дозы.
Данные о количестве вакцинированных от коронавирус немцев прокомментировал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
"Мы стали на путь выхода из пандемии", - сказал он, отметив, что сейчас страна в самой тяжелой фазе.
Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель предложила ужесточить локдаун в Германии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Меркель хочет остановить общественный транспорт.
Добавим, за минувшие сутки в Германии зафиксировали наибольшее за все время количество умерших от коронавируса.