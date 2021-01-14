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Латвія закупить ще 200 тисяч доз вакцини Moderna від коронавірусу

Рига, Четвер 14 січня 2021 21:47
Латвія закупить ще 200 тисяч доз вакцини Moderna від коронавірусу
Фото: вакцина від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Латвія вирішила закупити ще 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Закуплять препарат розробки Moderna.

Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кришьянис Кариньш.

В рамках прийнятих рішень уряд Латвії також розширило підтримку для бізнесу під час карантину.

Раніше повідомлялося, що станом на 14 січня, у Німеччині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 842 тисячі німців. Кількість вакцинованих становить близько 1,01% від всього населення.

Також, в Норвегії померли 13 осіб, які отримали дозу вакцини від коронавірусу. Це тільки літні пацієнти у віці 80-90 років з будинків для літніх.

Крім цього, "Росспоживнагляд" заявив, що у Росії не можна використовувати вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech. Заборона поширюється і для організацій міжнародного медичного кластера.

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