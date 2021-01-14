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В России запретили использовать COVID-вакцину Pfizer

Москва, Четверг 14 января 2021 13:37
В России запретили использовать COVID-вакцину Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

"Росздравнадзор" заявил, что в России не можно использовать вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен", - идется в сообщении ведомства.

Отмечается, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Напомним, вчера президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже со следующей недели. Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Также РБК-Украина писало, что Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах.

Кроме того, в январе 2021 года РФ начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

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