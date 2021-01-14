В Норвегии умерли 13 человек, привитые от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

В Норвегии умерли 13 человек, которые получили дозу вакцины от коронавируса. Это только пожилые пациенты в возрасте 80-90 лет.

Об этом сообщает NRK.

Норвежское агентство лекарственных средств отметило, что все смертельные случаи произошли в домах престарелых. Предполагается, что к смерти привели побочные эффекты вакцины, которые усилили уже имеющиеся у них болезни или наложились на текущие заболевания и привели к смерти.

В организации подчеркивают, что эти пациенты уже были старые и слабые, а потому вероятность их смерти была повышенная.

Теперь в Норвегии пересмотрят целесообразность вакцинации самых старых пациентов. Ожидается, что возможность вакцинации таких людей будет оцениваться врачами индивидуально.

В Норвегии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 25 тысяч человек. Прививают препаратом Pfizer.

Ранее сообщалось, что в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от коронавируса, которая требует хранение от -20 до -80 градусов по Цельсию. Это может быть вакцина немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.